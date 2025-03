Bahar e as crianças têm reencontro emocionante com Ceyda em Força de Mulher No capítulo desta terça (25), a ex-cantora não consegue segurar as lágrimas ao rever a amiga após tantos momentos de tensão Novidades|Do R7 25/03/2025 - 13h36 (Atualizado em 25/03/2025 - 13h36 ) twitter

Bahar e Ceyda protagonizam encontro emocionante em Força de Mulher Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta terça (25), após passarem um longo período escondidas depois de tentarem fugir dos homens de Nezir (Hakan Karahan), do ataque que resultou na morte de Yeliz (Ayça Erturan), e do sequestro, finalmente Bahar (Özge Özpirinçci) e as crianças voltam a se encontrar com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu).

Bahar chega de surpresa com os filhos na cafeteria e a ex-cantora não consegue segurar as lágrimas ao rever os pequenos e a grande amiga. As duas se abraçam emocionadas e Hatice (Bennu Yıldırımlar) também fica comovida com a cena.

Também no capítulo de hoje, ao voltar para o prédio em que morava, e onde Yeliz foi morta, Bahar não consegue entrar no edifício e chora desesperadamente na porta do imóvel.

Apesar da tristeza da mãe, as crianças têm um momento de felicidade: Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) voltam radiantes para a escola na companhia de Sarp (Caner Cindoruk). Os dois não conseguem esconder a alegria e apresentam o pai para as professoras, cheios de orgulho.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: Arif preso, vingança de Nezir e desespero de Bahar marcam Força de Mulher

