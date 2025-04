Bahar e Hatice são expulsas da cafeteria de Emre em Força de Mulher E ainda no capítulo desta sexta (11), Arif se chateia ao ver Sarp saindo do prédio com as crianças Novidades|Do R7 11/04/2025 - 12h45 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h45 ) twitter

Hatice e Bahar são expulsas da cafeteria de Emre, após o homem descobrir que é pai do filho de Ceyda Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta sexta (11), Emre (Ahmet Rifat Şungar) chega ao café e tenta conter a mãe, que faz um escândalo e expulsa Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Bahar (Özge Özpirinçci) do local aos berros, depois de descobrir que o filho é pai do filho de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu).

Arif (Feyyaz Duman) se chateia ao ver Sarp (Caner Cindoruk) saindo do prédio com as crianças. Incomodada com a situação, Bahar conversa com Arif e ele é ríspido e insinua que ela sabia que Sarp se mudaria para o prédio. Arif e Sarp quase se agridem e precisam ser separados.

De forma provocativa, Sirin (Seray Kaya) conta para Enver (Şerif Erol) e Ceyda o que aconteceu no café com Hatice e Bahar. Arif e Sarp voltam a se enfrentar na rua. Doruk (Ali Semi Sefil) entrega o convite de sua festa para Arif e insiste para que ele compareça. Sarp não se conforma com o carinho das crianças por Arif.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

