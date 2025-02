Bahar enfrenta o luto e a culpa pela perda de Yeliz em Força de Mulher E ainda no capítulo desta quinta (20), a mulher diz para Sarp que preferia que ele estivesse morto Novidades|Do R7 20/02/2025 - 11h43 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar se desespera ao descobrir sobre morte de Yeliz Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quinta (20), Sirin (Seray Kaya) apronta mais uma das suas no primeiro dia de trabalho na loja de tecidos e é hostil com as clientes que entram no local.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) se corta enquanto lava louça e corre até a farmácia com Hatice (Bennu Yıldırımlar). Bahar (Özge Özpirinçci) liga para Ceyda, Emre (Ahmet Rifat Şungar) vê a chamada no visor do celular e atende.

O dono da cafeteria dá os pêsames para Bahar e ela entra em choque ao concluir que algo de ruim aconteceu com Yeliz (Ayça Erturan). Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) se assustam ao ver o estado da mãe.

Bahar liga para Arif (Feyyaz Duman) aos prantos e pede que ele vá buscá-la. Sarp (Caner Cindoruk) tenta consolar as crianças. Emre conta para Ceyda e Hatice sobre a burrada que fez. Revoltada, Bahar diz para Sarp que preferia que ele estivesse morto, já que estragou a vida de todos.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Confira sete provas de que Enver e Hatice formam um casal inspirador em Força de Mulher:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) já passaram por momentos bons e ruins em Força de Mulher, mas continuaram juntos. Os anos de união fizeram o casal amadurecer e se tornar uma verdadeira inspiração para o público da novela. A seguir, veja sete momentos em que os personagens demonstraram todo o amor que sentem um pelo outro! Reprodução/Instagram