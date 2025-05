Bahar fica revoltada ao saber que apartamento de Sarp foi alugado em Força de Mulher Ainda no capítulo desta segunda-feira (12), Emre e Kesmet vivem um discreto romance Novidades|Do R7 12/05/2025 - 15h05 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h05 ) twitter

Bahar (Özge Özpirinçci) se revolta com Yusuf (Yaşar Üzer) em Força de Mulher Reprodução/RECORD

No capítulo desta segunda-feira (12/05) de Força de Mulher, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) explica para Bahar (Özge Özpirinçci) a origem do sutiã que Sirin (Seray Kaya) encontrou no apartamento de Sarp (Caner Cindoruk). Ela ouve tudo e fica chocada ao descobrir que Yusuf (Yaşar Üzer) foi capaz de alugar o local para outras pessoas. Revoltada, Bahar cobra satisfação do pai de Arif (Feyyaz Duman).

Enquanto isso, Emre (Ahmet Rifat Şungar) e Kismet (Tugce Altug) vivem um romance. Nisan (Kübra Süzgün) diz que sabe que Arif esteve preso. Ceyda se irrita ao ver Sirin usando roupas de Sarp e empresta algumas peças para a jovem.

Fazilet (Hümeyra) pensa na conversa que teve com Bahar e remexe em seus escritos. Sirin fica indignada ao descobrir que Arif é o novo gerente do estabelecimento de Emre. Ceyda faz um escândalo na cafeteria e dá uma bofetada em Emre. Enver (Şerif Erol) e Sirin ficam arrasados ao verem a casa em que moravam totalmente destruída.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete momentos encantadores entre Sarp e seus filhos:

