Bahar fica surpresa ao descobrir que Sarp será seu novo vizinho

Bahar mostra-se indignada ao saber que o ex- marido vai ser seu vizinho, mas tenta conter a raiva diante dos filhos Divulgação/RECORD

Nesta quinta (10), em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) volta ao apartamento e tenta esconder a tristeza ao relembrar de Yeliz (Ayça Erturan). Sarp (Caner Cindoruk) passa a noite pintando o apartamento e no dia seguinte faz uma surpresa para os filhos.

Bahar, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Arif (Feyyaz Duman) se revoltam ao descobrirem que Sarp vai morar no mesmo prédio que eles. Bahar mostra-se indignada com o ex-marido, mas tenta conter a raiva diante de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Ainda no mesmo capítulo, Sarp fica desconfortável ao ver a alegria dos seus filhos com Arif. Nezir (Hakan Karahan) recebe o convite para a festa de Doruk e se emociona. As crianças ficam felizes em voltar para casa. Bahar e Hatice (Bennu Yıldırımlar) se decepcionam com a atitude de Emre (Ahmet Rifat Şungar).

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

