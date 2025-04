Bahar precisa escolher entre Arif e a felicidade dos filhos em Força de Mulher Ainda, no capítulo desta terça (1º), Sarp diz para Enver que vai recomeçar sua vida e já arrumou um emprego Novidades|Do R7 01/04/2025 - 13h09 (Atualizado em 01/04/2025 - 13h09 ) twitter

Bahar precisa escolher entre Arif e a felicidade dos filhos Divulgação/RECORD

No capítulo desta terça (1º) de Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) vai atrás de Arif (Feyyaz Duman) e após uma dura conversa ela decide se afastar do dono da cafeteria. Ao encontrar Hatice (Bennu Yıldırımlar), Bahar conta que está angustiada porque precisou terminar tudo com o comerciante. “Nós terminamos. Como vou ficar com ele se as crianças não estão bem?” desabafa Bahar.

Ainda no capítulo, Sirin (Seray Kaya) provoca Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e diz que já sabe que Emre (Ahmet Rifat Şungar) é o pai de seu filho. Ceyda fica transtornada e se revolta com Bahar, pensando que a amiga contou sobre sua história com Emre para Sirin. Emre entrega um buquê de flores para Sirin, mas ela é fria com o rapaz.

Sirin revela a Hatice que foi Idil (Busra İl) quem lhe contou que Emre é o pai do filho de Ceyda. A esposa de Enver se irrita com Idil e a jovem entrega mais um golpe de Sirin, deixando os pais da garota arrasados.

Enquanto isso, Sarp (Caner Cindoruk) diz para Enver (Şerif Erol) que vai recomeçar sua vida e já arrumou um emprego. Mas a coisa pode voltar a se complicar para ele, quando Munir (Caner Çandarlı) lhe entrega o envelope que Piril (Ahu Yağtu) mandou para Bahar.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Record.

