Bahar recebe presente inusitado de Nezir e fica em choque No capítulo de Força Mulher desta quinta (20), durante a viagem com o primo para a cidade natal, Idil conta para Emre sobre o envolvimento de Sirin com Sarp Novidades|Do R7 20/03/2025 - 13h12 (Atualizado em 20/03/2025 - 13h12 ) twitter

Bahar abre a caixa e fica em choque com o presente que Nezir mandou para ela Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quinta (20) , Nezir (Hakan Karahan) mostra para Bahar (Özge Özpirinçci) que não está de brincadeira e a proposta que lhe fez dias atrás segue fazendo parte de seus planos. Bahar acorda e se assusta ao não ver os filhos no quarto. Ela sai correndo e tropeça em uma caixa deixada na porta do cômodo.

Bahar abre a caixa e fica em choque com o presente inusitado que o gângster mandou para ela. Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) chegam e ficam aflitos ao ver a mãe naquele estado. Bahar começa a chorar e é consolada pelos pequenos.

E ainda! Enver (Şerif Erol) conversa com Arif (Feyyaz Duman) na cadeia e se surpreende quando o rapaz faz uma revelação bombástica sobre a vida de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu).

Também no capítulo desta quinta-feira, durante a viagem com o primo para a cidade natal, Idil (Busra İl) conta para Emre (Ahmet Rifat Şungar) sobre o envolvimento de Sirin (Seray Kaya) com Sarp (Caner Cindoruk), mas o dono da cafeteria se irrita com a moça.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja também: Arif preso, vingança de Nezir e desespero de Bahar marcam Força de Mulher

