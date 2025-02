Bahar reencontra Sarp no capítulo especial de Força de Mulher desta terça (14) A então viúva fica em choque ao rever o marido bem na sua frente e questiona se é ele mesmo; saiba mais! Novidades|Do R7 14/01/2025 - 12h34 (Atualizado em 14/01/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sarp reencontra Bahar, que fica em choque ao ver o marido vivo Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta terça (14), às 21h, vai ao ar um dos momentos mais esperados da trama, na tela da RECORD! A família e as amigas de Bahar (Özge Özpirinçci) se reúnem para revelar a volta de seu “falecido” marido. Enver (Şerif Erol) tenta falar com Arif (Feyyaz Duman), mas o comerciante não atende o telefone.

Enquanto isso, Munir (Caner Çandarlı) informa a Sarp (Caner Cindoruk) que Bahar e as crianças estão sendo vigiadas por um assassino. Mesmo temendo os homens de Nezir (Hakan Karahan), Sarp decide procurar a primeira esposa, com a ajuda de Munir, que desobedece Suat (Gazanfer Ündüz).

Chegando ao prédio, Arif (Feyyaz Duman) vê seu “rival” entrando no local, e tenta segui-lo, mas dá de cara com Sirin (Seray Kaya) e impede que a moça fique por ali.

Sarp toca a campainha e Bahar abre a porta. Ela fica em choque ao ver o marido vivo bem na sua frente. Aos prantos ela questiona: “Sarp? Como? É você mesmo?”

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

Confira foi o retorno de Bahar após o transplante:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bahar (Özge Özpirinçci) voltou para casa depois de se recuperar do transplante de medula e foi recepcionada com muito amor pela família e amigos. A seguir, veja tudo o que os personagens fizeram para deixar a protagonista feliz! Reprodução/RECORD