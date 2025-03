Bahar, Sarp e as crianças chegam de surpresa à casa de Hatice No capítulo de Força Mulher desta sexta (21), Kismet tenta entender o que fez Nezir mudar de ideia Novidades|Do R7 21/03/2025 - 13h23 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h23 ) twitter

Bahar e as crianças chegam de surpresa na casa de Hatice Divulgação/RECORD

Um capítulo emocionante de Força de Mulher vai ao ar nesta sexta (21). Após passarem por momentos de terror, Bahar (Özge Özpirinçci), os filhos e Sarp (Caner Cindoruk) são libertados misteriosamente por Nezir (Hakan Karahan).

Quando a polícia chega à casa do gângster, já não encontra mais os reféns e, logo em seguida, Bahar e as crianças chegam de surpresa na casa de Hatice (Bennu Yıldırımlar), deixando todos emocionados. Ainda assustados, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) imploram para que o pai fique com eles e, mesmo contrariada, Bahar aceita.

Também no episódio de hoje, Kismet (Tugce Altug) tenta entender o que fez Nezir libertá-los e vai imediatamente conversar com Bahar, deixando Sarp bastante desconfortável.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Os capítulos mais recentes de Força de Mulher foram repletos de muita emoção e várias reviravoltas. Relembre tudo o que rolou no novelão!