Bahar tem ataque de fúria e parte para cima de Sirin em Força de Mulher No capítulo desta quinta (23), o público ainda acompanha o encontro entre Ceyda e Jale; saiba mais! Novidades|R7 23/01/2025 - 14h48 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h48 )

Bahar tem ataque de fúria e parte para cima de Sirin no episódio desta quinta (23) Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quinta (23), Bahar (Özge Özpirinçci) é tomada por um ataque de fúria, e vai atrás de Sirin (Seray Kaya). Enver (Şerif Erol) se surpreende quando chega a visita surpresa. Irritada, ela pergunta à Sirin onde pode encontrar Sarp (Caner Cindoruk). A jovem se faz de sonsa e mente.

Enfurecida, Bahar quebra a porta do quarto da irmã e depois sai atrás dela na rua. “O que está fazendo? Você ficou maluca?”, diz Sirin assustada.

Enquanto isso, a cantora Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vai ao hospital tirar satisfações com Jale (Ece Özdikici), e resolve se vingar. Na saída, Ceyda encontra Jale, que pede perdão após ter feito uma acusação de roubo. Porém, a médica logo descobre o que a cantora aprontou e fica indignada.

No mesmo capítulo, Hatice (Bennu Yıldırımlar) volta a mentir para Enver sobre o dinheiro que Sarp deu para entregar à Bahar. Sirin percebe a armação da mãe, descobre onde ela guardou a quantia e pega o envelope com as notas.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta, às 21h, na RECORD.

Confira também: sete fatos que Bahar ainda não sabe sobre Sarp

