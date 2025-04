Bahar tem um ataque de fúria ao descobrir as fotos comprometedoras de Sarp com Sirin em Força de Mulher E ainda no capítulo desta quarta (16), Emre vai ao interior para ver Arda, e discute com a mãe de Ceyda Novidades|Do R7 16/04/2025 - 11h43 (Atualizado em 16/04/2025 - 11h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar tem um ataque de fúria ao descobrir as fotos de Sarp com Sirin Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (16), Piril (Ahu Yağtu) chega para a festa de Doruk (Ali Semi Sefil) com os gêmeos. Na frente de Bahar (Özge Özpirinçci), Sirin (Seray Kaya) fala para Piril sobre as fotos comprometedoras dela com Sarp.

Bahar tem um ataque de fúria e exige que lhe digam a verdade. Sem saída, Enver (Şerif Erol) conta tudo. Bahar exige ver as fotos e fica em choque com as imagens. Sirin fica radiante ao ver o estado da irmã.

Ainda no mesmo capítulo, Sirin assusta Hatice (Bennu Yıldırımlar) ao dizer que pensou em se matar e mostra um vidro de remédio. Contrariado, Enver pede desculpas a Sirin. Emre (Ahmet Rifat Şungar) vai ao interior para ver Arda (Kerem Yozgatli) e discute com a mãe de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu). Kismet (Tugce Altug) vai à delegacia para livrar Sarp da polícia, mas ele resiste em aceitá-la como advogada.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h. Excepcionalmente nesta quarta-feira (16), a trama será exibida em um horário especial, às 21h30, logo após o Campeonato Brasileiro.

Veja também: Terror do Arif! Sarp se torna o novo vizinho de Bahar em Força de Mulher

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Sarp (Caner Cindoruk) é o novo vizinho de Bahar (Özge Özpirinçci) em Força de Mulher e tem causado muita confusão na novela. O pai de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) fechou um contrato com Yusuf (Yaşar Üzer), se mudou para o prédio às escondidas, e deixou Arif (Feyyaz Duman) furioso. A seguir, entenda tudo o que rolou! Reprodução/RECORD