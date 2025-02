Bahar tenta fugir do esconderijo com a ajuda de Arif, mas é impedida por Sarp E ainda no capítulo desta terça (25), de Força de Mulher, Piril assiste à cena e fica arrasada Novidades|Do R7 25/02/2025 - 10h40 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h40 ) twitter

Após tentar fugir com a mãe, Doruk corre para os braços de Sarp Divulgação/RECORD

Fuga interrompida! Nesta terça (25), em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) verifica se Sarp (Caner Cindoruk) e Piril (Ahu Yağtu) estão dormindo antes de enviar uma mensagem a Arif (Feyyaz Duman), avisando que logo sairá de casa. Em seguida, desperta Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), pedindo que façam silêncio, justificando como parte de uma “brincadeira”.

Com cautela, ela conduz os filhos pela lavanderia e corre em direção ao carro de Arif. No entanto, antes que consigam entrar no veículo, Sarp surge furioso e cercado por seguranças. “Você não vai para lugar nenhum com esse homem!”, diz ele a Bahar.

Diante da cena, Doruk corre para os braços do pai. Desesperada, Bahar suplica para que os deixe partir, mas os seguranças capturam Nisan e levam os irmãos de volta para dentro da casa.

Piril assiste à cena, abalada, enquanto Sarp avança sobre Arif. Bahar intervém e pede que Arif vá embora. Tomado pela fúria, Sarp exige explicações de Bahar, enquanto Piril observa, arrasada.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

