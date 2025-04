Bennu Yıldırımlar comenta trabalho como Hatice em Força de Mulher: ‘Me levou a outro nível de atuação’ Atriz turca de sucesso concedeu uma entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular Novidades|Do R7 22/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/04/2025 - 02h00 ) twitter

Bennu Yıldırımlar fala sobre Hatice ao Domingo Espetacular Reprodução/RECORD

Bennu Yıldırımlar começou a atuar há mais de 30 anos, já foi indicada oito vezes e levou seis prêmios nos principais festivais e premiações do cinema turco. Mas Hatice tem um lugar especial no coração e na carreira da atriz, como ela mesma conta em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular.

“Foi uma experiência especial para mim trabalhar com uma equipe tão poderosa, tão legal. Eu já vivi muitas outras personagens, mas eu digo que a Hatice me levou a um outro nível de atuação. Foi um trabalho muito difícil, mas até por isso, muito prazeroso. Com certeza um momento muito importante da minha carreira”.

Para Bennu, o sucesso de Força de Mulher no Brasil é motivo de orgulho e alegria. “Ver que o trabalho fez sucesso não somente no meu país, mas no mundo inteiro, especialmente no Brasil, é uma grande honra. Eu acredito que uma história boa e bem escrita atrai e une as pessoas”.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Prisão, brigas, choro e muito climão! Aconteceu de tudo na festa de circuncisão do Doruk (Ali Semi Sefil) em Força de Mulher, isso porque o evento reuniu personagens improváveis em um único lugar. A seguir, se divirta e se emocione com todas as confusões que rolaram!