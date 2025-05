Bersan e Sirin divertem o público com diálogo cheio de farpas e ironia em Força de Mulher Telespectadores enalteceram o momento de provocação das duas na novela Novidades|Do R7 25/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/05/2025 - 02h00 ) twitter

Diálogo irônico entre Bersan (Sahra Şaş) e Sirin (Seray Kaya) diverte fãs de Força de Mulher Reprodução/RECORD

Bersan e Sirin são vilãs cômicas em Força de Mulher. Mesmo com as maldades que elas aprontam na novela turca, o público não conteve o riso com um diálogo hilário e cheio de farpas entre as duas.

No perfil oficial da trama no Instagram, os telespectadores se divertiram com o comentário venenoso de Sirin sobre o cabelo de Bersan. “O tanto que eu estou rindo com essa temporada não está escrito”, escreveu uma seguidora.

Confira:

“A peruca estava ótima mesmo, eu sempre rio quando olho”, observou uma fã. “Essa cena foi demais”, comentou outra.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete vezes em que Sirin fez o rançômetro da novela explodir:

