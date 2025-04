Caner Cindoruk analisa escolhas de Sarp em Força de Mulher: ‘Eu não abriria mão da minha família’ Ator também revela sua opinião sobre a relação de Bahar e Arif na novela Novidades|Do R7 13/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/04/2025 - 02h00 ) twitter

Ator que vive Sarp analisa trama do personagem Reprodução/RECORD

Em Força de Mulher, Sarp foi dado como morto, se casou novamente e mudou de vida. Essas atitudes do personagem são muito criticadas pelos fãs da novela e Caner Cindoruk deu sua opinião pessoal sobre o assunto em entrevista ao Domingo Espetacular.

“Eu não abriria mão da minha família, da minha esposa, muito menos dos meus filhos. Nesse sentido, eu sou diferente dele. Totalmente”, contou.

O ator também enxerga semelhanças entre ele e Sarp: “Também sou um cara que valoriza o amor. Eu me dedico a tudo com amor. Gosto muito de como o Sarp se relaciona com os filhos dele, e gosto muito de crianças. Quando eu era jovem, trabalhei em festas de animação, fui palhaço, e também dou aula de teatro infantil”.

No atual momento da novela, Sarp tem tentado reconquistar Bahar (Özge Özpirinçci), e Caner analisa a situação.

“Primeiro, eu quero dizer que sempre apoiei o Arif (Feyyaz Duman). Porque eu acho que ele é um personagem que estava ajudando a Bahar e os filhos. Mas tudo muda no momento em que o Sarp se reúne com os filhos dele. Bom, agora eu vou dar uma opinião muito particular. Não como um ator, mas como espectador eu fiquei muito impressionado com isso”.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

