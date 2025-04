Caner Cindoruk revela desejo de conhecer os fãs brasileiros: ‘Quero ir ao Brasil o mais rápido que eu puder’ Ator turco dá vida a Sarp em Força de Mulher e comentou a emoção de ser reconhecido do outro lado do mundo Novidades|Do R7 12/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/04/2025 - 02h00 ) twitter

Intérprete de Sarp conversa com o Domingo Espetacular Reprodução/RECORD

Caner Cindoruk, o Sarp de Força de Mulher, faz sucesso entre os fãs brasileiros e confidenciou, em entrevista ao Domingo Espetacular, o desejo de conhecer o Brasil.

“Eu quero ir ao Brasil o mais rápido que eu puder, conhecer o país, conversar com meus fãs, eu adoro o Brasil e agradeço por todo o carinho”, disse.

Foi por meio de mensagens nas redes sociais que o ator turco se deu conta de que seu trabalho estava sendo reconhecido do outro lado do mundo.

“Assim que Força de Mulher estreou no Brasil, eu comecei a receber muitas mensagens nas redes sociais dos fãs brasileiros. Senti audiência, paixão dos fãs. E eu pensei: ‘Bom, se está causando todo esse movimento no começo, então isso é um sinal de que a novela pode fazer muito sucesso no Brasil”.

Para Caner, esse reconhecimento é motivo de muita emoção. “Força de Mulher é uma história que é muito simples e, ao mesmo tempo, muito forte. E eu acho que esse é o motivo que faz com que seja uma novela que tenha aceitação em qualquer lugar do mundo. Porque ela traz alguns problemas que qualquer pessoa no mundo pode viver, inclusive os brasileiros”.

Assista à entrevista na íntegra:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Bahar é o nome dela! Beleza da protagonista causa alvoroço em Força de Mulher

share Linda é ela! Bahar (Özge Özpirinçci) chegou na festa de Ali (Eren Ikizler) e Omer (Emre Ikizler) entregando beleza e classe! A protagonista usou um vestido elegante de Sirin (Seray Kaya), e mesmo com o sapato da irmã, um número menor que o dela, manteve a postura. Sarp (Caner Cindoruk) ficou completamente encantado pela esposa, já Piril (Ahu Yağtu) teve um surto de raiva. Confira os melhores momentos da festa dos gêmeos! Reprodução/RECORD