Ceyda assusta Bahar e garante boas risadas para o público de Força de Mulher: 'A personagem mais divertida da novela' Jovem assistiu um documentário sobre cobras na natureza e ficou desesperada com o fato da amiga estar em um acampamento Novidades|Do R7 11/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/05/2025 - 02h00 )

Ceyda fica com medo das cobras engolirem Doruk Reprodução/RECORD

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) ficou desesperada ao assistir a um documentário sobre cobras na natureza junto com Raif (Sinan Helvac) em Força de Mulher.

A jovem logo se lembrou de Bahar (Özge Özpirinçci), que estava acampando com as crianças, e ligou para a amiga no meio da noite apenas para alertá-la do perigo das serpentes.

A cena divertiu os telespectadores: “A Ceyda é muito engraçada", comentou uma seguidora. “É a personagem mais divertida da novela”, disse outra.

“A cara do Raif é a melhor“, brincou mais uma internauta.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

