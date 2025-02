Ceyda dá exemplo de resiliência em Força de Mulher Personagem chama a atenção não só pelos momentos divertidos, mas quando motiva as vizinhas a permanecerem confiantes em seus objetivos Novidades|do R7 30/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ceyda conquista o público de Força de Mulher com exemplo de resiliência Reprodução/RECORD

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) faz os telespectadores rirem em Força de Mulher, mas também dá lição de vida! Ao longo da trama, a personagem mantém as vizinhas e amigas Bahar (Özge Özpirinçci) e Yeliz (Ayça Erturan) sempre confiantes de que dias melhores virão.

Em uma dessas cenas, ela disse uma frase inspiradora, com um verdadeiro exemplo de resiliência para as amigas: “Quem acredita sempre alcança no final”. O momento rendeu comentários dos fãs da novela no perfil oficial do Instagram.

Confira:

“A Ceyda é a personagem mais centrada da trama. O Brasil te ama!”, escreveu uma fã. “Seu sorriso é contagiante e muito verdadeira em tudo que faz”, declarou outra. “Adoro! Inteligente, amiga de verdade! Ceyda é demais”, disse mais uma telespectadora.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre sete momentos hilários de Ceyda como babá de Bora:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Jale (Ece Özdikici) decidiu dar um voto de confiança para Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) em Força de Mulher e permitiu que ela cuidasse de seu filho, Bora (Demir Beyitoğlu), por duas semanas como um teste. A cantora ficou muito feliz e empolgada com o novo trabalho, mas o jeito espontâneo dela incomodou a médica em alguns momentos. Relembre e se divirta com as cenas! Reprodução/RECORD