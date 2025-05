Ceyda e Raif juntos? Fãs de Força de Mulher se animam com aproximação dos personagens Telespectadores estão de olho nos dois e torcem para que formem um casal na novela Novidades|Do R7 21/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/05/2025 - 02h00 ) twitter

Fãs torcem para que Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Raif (Sinan Helvacı) fiquem juntos em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Raif (Sinan Helvacı) estão, aos poucos, se aproximando em Força de Mulher. Os dois saíram para um passeio por insistência da amiga de Bahar (Özge Özpirinçci), mas o momento fez os fãs se animarem e torcerem para que os dois fiquem juntos.

No perfil oficial da novela no Instagram, os fãs elogiaram os personagens e demonstraram empolgação com a hipótese de um novo casal na trama.

Confira:

“Eu dou gritos quando aparecem os dois, virou minha parte favorita da trama”, escreveu uma telespectadora. “Ceyda merece toda felicidade do mundo”, torceu outra. “Eu estou amando eles!”, disse mais uma fã.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja momentos divertidos de Ceyda na casa de Fazilet e Raif:

share Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) começou a trabalhar na casa de Fazilet (Hümeyra) e Raif (Sinan Helvaci) em Força de Mulher e tem divertido o público com comentários sinceros e seu jeito atrapalhado. Aos poucos, a personagem tem conquistado a escritora e o filho dela, mas já causou várias situações engraçadas. A seguir, relembre algumas delas! Reprodução/RECORD