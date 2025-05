Ceyda se revolta ao descobrir que encontraram os meninos nascidos no mesmo dia que Arda Ainda nesta sexta (30) em Força de Mulher, Arif procura Sirin para saber como a jovem está Novidades|Do R7 30/05/2025 - 17h36 (Atualizado em 30/05/2025 - 17h36 ) twitter

Ceyda tem uma séria conversa com Kismet em Força de Mulher Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (30) em Força de Mulher, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vai ao escritório de Kismet (Tuğçe Altuğ) para conversar sobre as atitudes de Emre (Ahmet Rıfat Şungar) em relação a Arda, mas tem uma grande surpresa.

A advogada conta a verdade sobre o romance com o dono da cafeteria e ainda revela: já encontraram as outras duas crianças nascidas no mesmo dia em que Arda. Revoltada, Ceyda se recusa a ver as fotos dos meninos e vai embora em choque.

No dia seguinte, Nisan (Kübra Süzgün) conta mais uma vez para Bahar (Özge Özpirinçci) que Arda montou o quebra-cabeças sozinho, mas a mãe não dá muita importância.

O pai de Cem (Hakan Kurtas) se entristece quando Bersan (Sahra Şaş) diz que ele vai embora e voltará para o asilo.

‌



Bahar leva Arda para seu apartamento, enquanto Ceyda vai trabalhar, e dá o quebra-cabeças para o menino montar, mas ele fica indiferente diante do jogo.

Arif (Feyyaz Duman) procura Sirin (Seray Kaya) para saber como ela está e a jovem é grosseira.

‌



Bahar fica pasma e se emociona ao ver que Arda está montando o quebra-cabeças com uma rapidez impressionante.

Fazilet (Hümeyra) separa algumas roupas e dá para Ceyda, mas ela diz que não gosta muito do estilo das peças, deixando a escritora irritada. Em seguida, Ceyda muda de ideia e diz que usará as roupas em ocasiões mais sérias.

‌



Animada com a descoberta que fez sobre Arda, Bahar vai com o menino para a casa de Fazilet. Longe de Ceyda, a protagonista conta para a escritora sobre o garotinho e ela promete ajudar, indicando um amigo especialista.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

