Doruk chama atenção por confusão em Força de Mulher

Raif (Sinan Helvacı) surpreendeu Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) com um beijo em Força de Mulher e deixou o público esperançoso para que os dois se tornem o novo casal da novela. A cantora conseguiu lidar com o jeito sério e mal-humorado do rapaz de forma única, o que fez ele se interessar cada vez mais, e até mostrar seu lado divertido e carinhoso. A seguir, veja como tudo começou!

Reprodução/RECORD