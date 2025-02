Doruk encanta fãs de Força de Mulher com cena fofa na novela Personagem tem aproveitado a companhia do pai, Sarp (Caner Cindoruk), e momentos cativam os telespectadores Novidades|Do R7 25/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/02/2025 - 02h00 ) twitter

Doruk (Ali Semi Sefil) tem aproveitado os momentos com o pai em Força de Mulher Reprodução/RECORD

Doruk (Ali Semi Sefil) encantou os fãs de Força de Mulher com uma cena fofíssima na novela. Durante uma conversa com Sarp (Caner Cindoruk), ele disse que estava mais forte, pois havia comido toda a refeição. O momento repercutiu nas redes sociais, onde os telespectadores amam acompanhar tudo sobre o pequeno.

No perfil oficial da trama no Instagram, o público elogiou a atuação do ator mirim e deixou diversos recados carinhosos para o filho de Bahar (Özge Özpirinçci). O personagem tem aproveitado o período em que está morando junto com o pai e as cenas cativam os fãs.

Confira:

“Lindo e inteligente demais esse menino, não perco um capítulo”, elogiou uma seguidora. “Amo a sua atuação. Doruk você é dez!”, escreveu outra. “Lindo demais”, disse mais uma.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja como Enver e Hatice são um casal inspirador na novela:

