Em capítulo especial de Força de Mulher, Bahar descobre a verdade sobre Sarp Ainda no episódio desta terça (28), ela é surpreendida por Munir, que a aborda ao falar que seus filhos foram levados para a escola Novidades|Do R7 28/01/2025 - 12h40 (Atualizado em 28/01/2025 - 12h40 )

Bahar vê Sarp com outra família na recepção de hotel Divulgação/RECORD

No capítulo especial de Força de Mulher desta terça-feira (28), Bahar (Özge Özpirinçci) chega à recepção de um luxuoso hotel acreditando que irá encontrar Sarp (Caner Cindoruk) mas, de forma surpreendente, Munir (Caner Çandarlı) a aborda em tom ameaçador e a deixa desesperada ao avisar que seus filhos foram levados da escola. Aos prantos, ela implora: “Por favor, não machuquem os meus filhos”.

O segurança de Suat (Gazanfer Ündüz) ainda faz com que ela veja Sarp com Piril (Ahu Yağtu) e os gêmeos, e conta que ele agora está casado e tem outros filhos. Em choque, ela tenta ir atrás do marido, mas é impedida e avisada que logo voltará a ver Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Em desespero, Bahar volta para casa em busca de notícias sobre as crianças. Ao chegar, ela conta para Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Arif (Feyyaz Duman) que descobriu que Sarp tem outra esposa e outros dois filhos. Os dois fingem que não sabiam de nada.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Confira também: Veja sete fatos que Bahar ainda não sabe sobre Sarp

