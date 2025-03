Em Força de Mulher, Arif é preso após polícia encontrar uma arma na cafeteria Ainda no capítulo, Suat decide ajudar Nezir a localizar Sarp e ordena a retirada dos seguranças do local; saiba mais Novidades|Do R7 05/03/2025 - 14h34 (Atualizado em 05/03/2025 - 14h34 ) twitter

A investigação sobre a morte de Yeliz dá um novo passo quando a polícia encontra uma arma na cafeteria de Arif Divulgação/RECORD

Nesta quarta-feira (5), tem reviravolta em Força de Mulher! A investigação sobre a morte de Yeliz (Ayça Erturan) dá um novo passo quando a polícia encontra uma arma na cafeteria de Arif (Feyyaz Duman). Ele e Yusuf (Yaşar Üzer) são levados para a delegacia e interrogados.

Munir (Caner Çandarli) é chamado com urgência à sala de Suat (Gazanfer Ündüz). Durante a conversa, um dos seguranças liga para informar que encontrou uma escuta no quarto de Piril (Ahu Yağtu). Enquanto isso, Hatice (Bennu Yıldırımlar) vai ao shopping para avaliar a pulseira de Sirin (Seray Kaya). Ao descobrir que a joia é apenas uma réplica, conta à filha, que tenta esconder sua frustração.

Paralelamente, Nezir (Hakan Karahan) descobre a localização do esconderijo onde Sarp (Caner Cindoruk) está com Bahar (Özge Özpirinçci) e as crianças. Para facilitar sua aproximação, Suat ordena a retirada dos seguranças do local.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) liga para Enver (Şerif Erol) e avisa que Arif foi preso. Na delegacia, ele e Yusuf são interrogados. Enquanto isso, Sarp sai para fazer compras, deixando Bahar angustiada sozinha com os filhos.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Sarp revela toda a verdade a Bahar:

