Em Força de Mulher, Bahar divide emoções entre a alegria dos filhos e a angústia de estar isolada No capítulo desta sexta (7), Nisan e Doruk ficam radiantes com a presença do pai, enquanto a mãe sofre ao estar longe da família e dos amigos Novidades|RECORD 07/02/2025 - 11h24 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar vê a felicidade de Nisan com a volta do pai Divulgação/RECORD

Dramas e novos desafios para Bahar (Özge Özpirinçci) no capítulo desta sexta-feira (7), de Força de Mulher. No esconderijo, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) esbanjam alegria por estarem na companhia do pai, enquanto Bahar não consegue se sentir confortável com o fato de não poder dar notícias aos parentes e amigos.

No mesmo capítulo, Enver (Şerif Erol) se irrita com as perguntas de Sirin (Seray Kaya). Hatice (Bennu Yıldırımlar) cuida de Ceyda (Gökçe Eyüboğlu), que vive um luto doloroso e não consegue parar de pensar na morte da amiga. Nisan conta sobre um lindo sonho que teve com Yeliz (Ayça Erturan) e Sarp (Caner Cindoruk) se angustia. Enver e Arif (Feyyaz Duman) perdem a cabeça e ameaçam Suat (Gazanfer Ündüz). Piril (Ahu Yağtu) exige que Munir a leve para casa onde Sarp está escondido. Emre (Ahmet Rifat Şungar), preocupado com Bahar, decide ir procurá-la.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h. Excepcionalmente às quartas-feiras, a trama é exibida em um horário especial, às 20h40, logo após o Jornal da Record.