Em Força de Mulher, Bahar diz que não consegue perdoar Sarp Ainda no capítulo desta segunda (7), Hatice conta para a filha que Emre já sabe que é o pai de Arda Novidades|Do R7 07/04/2025 - 18h17 (Atualizado em 07/04/2025 - 18h17 )

Bahar e Sarp têm conversa emocionante na novela Reprodução/RECORD

Nesta segunda (7) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) desabafa com Sarp (Caner Cindoruk), diz que não consegue perdoá-lo, e os dois choram abraçados.

Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) não conseguem aceitar que Sarp more em outra casa e não fique com eles, e o pai tenta explicar toda situação.

Hatice (Bennu Yıldırımlar) conta para Bahar que Emre (Ahmet Rıfat Şungar) já sabe que é o pai de Arda.

Sarp descobre que as imagens comprometedoras dele com Sirin (Seray Kaya) não estão mais no celular de Bahar.

Sarp pede que Munir (Caner Çandarlı) o ajude a encontrar uma casa. O rapaz acha um imóvel no mesmo prédio de Bahar.

Arif (Feyyaz Duman) trata Bahar com frieza.

Bahar conversa com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e as duas fazem as pazes.

Yusuf (Yaşar Üzer) questiona Arif e quer saber por que Kismet (Tuğçe Altuğ) o trata mal.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Ofensas e acusações: veja como Emre descobriu que é o pai de Arda em Força de Mulher

