Em Força de Mulher, Bahar e os filhos são alvos da vingança de Nezir contra Sarp

Bahar (Özge Özpirinçci) descobriu que Sarp (Caner Cindoruk) tem uma nova família graças ao plano cruel de Sirin (Seray Kaya) e Piril (Ahu Yağtu) em Força de Mulher. Junto com a revelação, a protagonista teve que lidar com o sequestro de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Os internautas acompanharam cada detalhe do capítulo especial desta terça (28) na RECORD, e comentaram tudo no Twitter X. Confira!

Reprodução/RECORD