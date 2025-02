Em Força de Mulher, Bahar e os filhos tentam lidar com a volta de Sarp O capítulo desta quarta (15) será exibido mais cedo, a partir das 20h40, na tela da RECORD Novidades|Do R7 15/01/2025 - 18h17 (Atualizado em 15/01/2025 - 18h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bahar não entende por que o ex-marido foi embora Divulgação/RECORD

Após anos de dor, separação e batalhas travadas, o destino, mais uma vez, cruzou os caminhos de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk). No capítulo desta quarta (15), em Força de Mulher, que começa mais cedo, a partir das 20h40, na tela da RECORD, a protagonista tenta lidar com o choque que o reaparecimento do marido causou.

Com pressa, Sarp alerta a mulher e diz que ela e as crianças estão sendo alvo de pessoas muito perigosas. Sem explicar mais nada, o empresário vai embora, deixando Bahar desesperada.

A pequena Nisan (Kübra Süzgün), percebe que o pai foi embora sem falar com ela e começa a gritar e chorar. Arrasada ao ver o estado da primogênita, Bahar a acolhe e tenta assimilar tudo o que está acontecendo. “Eu estou muito confusa, não sei de mais nada,” desabafa ela para Hatice (Bennu Yıldırımlar).

E mais: Sirin (Seray Kaya) não se conforma que Sarp procurou Bahar, contrariando o acordo que tinha feito com ela. Irada, a jovem procura Piril (Ahu Yağtu) para tentar se vingar. Sirin faz uma proposta para a mulher e tenta se aliar a ela com objetivo de separar Bahar de Sarp.

‌



Não perca Força de Mulher, nesta quarta-feira (15), mais cedo, a partir das 20h40, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Reencontro de Bahar e Sarp: fãs se emocionam com a cena mais esperada de Força de Mulher

Publicidade 1 / 16 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O tão esperado reencontro de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk) marcou o capítulo especial de Força de Mulher, nesta terça (14), na RECORD. Os familiares e amigos da protagonista estavam prestes a revelar a verdade sobre o empresário, quando ele mesmo bateu na porta dela e a surpreendeu. A seguir, veja tudo o que os internautas comentaram no Twitter X! Reprodução/Twitter X