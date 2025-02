Em Força de Mulher, Bahar e seus filhos escapam de sequestro, mas invasores de Nezir fazem uma vítima fatal Ainda no capítulo desta quarta (5), Sarp encontra uma casa para manter a ex-esposa e as crianças em segurança Novidades|Do R7 05/02/2025 - 15h20 (Atualizado em 05/02/2025 - 15h20 ) twitter

Invasores de Nezir fazem uma vítima fatal em Força de Mulher Divulgação/RECORD

Nesta quarta (5), em Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) recebe uma ligação de Arif (Feyyaz Duman) e fica estarrecido. Sirin (Seray Kaya) liga para Suat (Gazanfer Ündüz), e ele diz que uma mulher foi morta na invasão dos homens de Nezir (Hakan Karahan) no apartamento de Bahar (Özge Özpirinçci).

Enver chega à rua, vê um corpo sendo colocado na ambulância e abraça Arif, arrasado. Ao se aproximar, ele encontra Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Hatice (Bennu Yıldırımlar), muito assustadas. Descontrolada, Ceyda diz que precisa ir com Yeliz (Ayça Erturan) para a amiga não ficar sozinha. “Ela não gosta de ficar sozinha, eu tenho que ir com ela”, diz Ceyda, aos prantos, ao ver o veículo do socorro sair levando a amiga.

No carro com Sarp (Caner Cindoruk), Bahar tenta acalmar as crianças. Munir (Caner Çandarlı) revela para Sarp que uma pessoa morreu na invasão do apartamento, mas ele esconde essa informação de Bahar. Nezir executa os homens que falharam no sequestro. Sarp chega com Bahar e os filhos à casa que arrumou para eles.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

