Em Força de Mulher, Bahar enfrenta incêndio após desmaio

É impossível não se encantar pelo pequeno Doruk (Ali Semi Sefil) em Força de Mulher, novela exibida pela RECORD. A cada capítulo, o filho caçula de Bahar (Özge Özpirinçci) e Sarp (Caner Cindoruk) traz a inocência e a pureza que só as crianças têm. E as perguntas e conclusões que o garotinho faz ao longo da trama arrancam sorrisos sinceros do público. A seguir, relembre algumas das frases mais fofas ditas pelo personagem!

Reprodução/RECORD