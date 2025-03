Em Força de Mulher, Bahar explica a Kismet como conseguiu escapar da casa de Nezir Ainda no capítulo desta segunda (24), Hatice questiona Bahar sobre a situação dela com Sarp; saiba mais Novidades|Do R7 24/03/2025 - 18h04 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h04 ) twitter

No capítulo desta segunda (24), Bahar conversa com a advogada, Kismet, e explica como todos deixaram a casa de Nezir Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta segunda-feira (24), assim que fica sabendo que Bahar (Özge Özpirinçci), Sarp (Caner Cindoruk) e as crianças foram libertados por Nezir (Hakan Karahan), Kismet (Tugce Altug) vai até a casa de Hatice (Bennu Yıldırımlar) para tentar entender como tudo aconteceu.

Bahar conversa com a advogada e explica como todos deixaram a casa do gângster. Sarp fica irritado ao notar a preocupação de Bahar com Arif (Feyyaz Duman), que está preso injustamente, e Kismet é ríspida com o empresário e tranquiliza Bahar, dizendo que fará de tudo para soltar o dono da cafeteria.

Também no capítulo desta noite, Hatice questiona Bahar sobre a situação dela com Sarp e a mãe de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) é categórica ao dizer que não pretende voltar a viver com o pai de seus filhos. Pouco depois Sarp também a pressiona.

E ainda! Kismet é abordada na rua por Hazin, que lhe entrega um pendrive e vai embora misteriosamente, deixando a advogada muito intrigada.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Record.

