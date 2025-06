Em Força de Mulher, Bahar não consegue esconder seus sentimentos por Arif Ainda no capítulo desta quinta (5), Ceyda se despede de Raif após chantagem de Fazilet Novidades|Do R7 05/06/2025 - 17h52 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h52 ) twitter

Bahar explica mal-entendido para Arif Divulgação/RECORD

Nesta quinta (5) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) decide conversar com Arif (Feyyaz Duman) e diz que não tem nenhum namorado, como Sirin (Seray Kaya) disse mais cedo. Ele age de forma tranquila e a surpreende, e os dois choram, emocionados.

Ainda chocada com a chantagem de Fazilet (Hümeyra), Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) se despede de Raif (Sinan Helvacı) e tenta disfarçar.

Emre (Ahmet Rıfat Şungar) conta para Arif que Tussan mudou de ideia sobre Arda (Kerem Yozgatli).

Arrasada, Ceyda desabafa com Bahar e se preocupa com o que Raif vai pensar sobre ela, já que terá que mentir para o rapaz. As crianças se alegram ao saberem que poderão brincar com Bora (Demir Beyitoglu).

Ceyda é surpreendida por Raif na porta do prédio, quando sai com Arda. Ele tenta entender por que ela não quer mais trabalhar em sua casa. Pensando no filho, ela sofre, mas mente para Raif, como Fazilet pediu, e vai embora arrasada.

Emre chega ao apartamento de Ceyda com o filho deles e todos ficam surpresos. O menino trata mal e é grosseiro com Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). Emre conta para Ceyda sobre o problema com o pai verdadeiro de Arda. Ela se revolta e fica ainda mais irritada quando ele diz que deixará Saltimis com ela.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

