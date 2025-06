Em Força de Mulher, Bahar pede ajuda para Kismet sem saber que a advogada conhece Cem Ainda no capítulo desta segunda (9), Satilmis engana Arif e rouba dinheiro da cafeteria de Emre Novidades|Do R7 09/06/2025 - 16h52 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h52 ) twitter

Nesta segunda (9) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) conta para Kismet (Tuğçe Altuğ) que Cem (Hakan Kurtaş) voltou a ligar, e ela promete ajudar. A advogada manda o bandido deixar a viúva em paz. O homem fica furioso e declara guerra.

Arif (Feyyaz Duman) vê o criminoso sair do escritório da irmã e acha estranho, mas Kismet alega não fazer ideia de quem seja.

Após a confusão no apartamento de Enver (Şerif Erol), Bahar e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) vão embora com as crianças.

Ceyda chora ao ver Arda (Kerem Yozgatli) dormindo e promete que não vai deixar que ninguém o tire de perto dela.

No dia seguinte, Satilmis (Mehetan Parilti) vê Ceyda dormindo abraçada com Arda e se entristece. O menino sai de casa sem que a mãe o veja, mas Arif o encontra no corredor e o leva para a escola. Assim que Arif vira as costas, o garoto foge do colégio.

Na cafeteria de Emre (Ahmet Rıfat Şungar), Satilmis engana Arif e rouba o dinheiro do pagamento de uma das mesas.

Enver discute com Sirin (Seray Kaya) e ela afirma que Ceyda e Bahar são ladras. Angustiado, o alfaiate vai até Fazilet (Hümeyra) e questiona a escritora.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre algumas reviravoltas da novela turca:

