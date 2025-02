Em Força de Mulher, Bahar perde a paciência com Piril após relembrar encontro no colégio Ainda no capítulo desta quarta (12), Ceyda tem uma nova visão de Yeliz e desmaia no palco Novidades|RECORD 12/02/2025 - 11h34 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h34 ) twitter

Bahar confronta Piril e o clima fica tenso entre as duas Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (12), Bahar (Özge Özpirinçci) tenta agir de forma natural na convivência com Piril (Ahu Yağtu), mas o clima segue tenso. Na cozinha, Piril consegue tirá-la do sério e ela relembra o dia em que a milionária esteve no colégio das crianças. Sem medo, ela a confronta. “Você sabia da nossa existência e escondeu do Sarp!”, diz Bahar.

Mais tarde, Nisan (Kübra Süzgün) se revolta ao ver que o irmão foi dormir com Sarp (Caner Cindoruk) e Piril, e Bahar tenta explicar a situação para a filha.

Arif (Feyyaz Duman) vai assistir Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) cantar. Ela tem uma nova visão de Yeliz (Ayça Erturan) e dos amigos reunidos, e desmaia no palco.

Enver (Şerif Erol) proíbe Sirin (Seray Kaya) de ir ao enterro de Yeliz. Bahar, Sarp e os filhos se divertem juntos em uma cama elástica. Enquanto isso, todos se emocionam no velório e enterro de Yeliz.

Bahar diz para os filhos que falou com Arif e as crianças falam com carinho do “vizinho”. Sarp não gosta, cobra explicações de Bahar e os dois terminam discutindo aos berros.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Torta de climão e saia justa! Bahar se revolta com Sarp em Força de Mulher:

share Sarp (Caner Cindoruk) levou Bahar (Özge Özpirinçci), Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) para um local seguro após o ataque de Nezir (Hakan Karahan) em Força de Mulher. O rapaz pensou que tudo estava resolvido por ter sua família reunida, mas os primeiros dias deles juntos foram repletos de tensão, principalmente com a chegada de Piril (Ahu Yağtu). A seguir, veja alguns momentos de pura torta de climão e saia justa! Reprodução/RECORD