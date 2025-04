Em Força de Mulher, Bahar promete apoiar Sirin após morte da mãe Arif sofre e se culpa pelo que aconteceu com Hatice Novidades|Do R7 29/04/2025 - 13h56 (Atualizado em 29/04/2025 - 13h56 ) twitter

Bahar acolhe Sirin após a morte da mãe Reprodução/RECORD

Nesta terça (29), em Força de Mulher, todos ficam inconsoláveis com a morte de Hatice (Bennu Yıldırımlar). Principalmente Sirin (Seray Kaya), que se sente totalmente perdida e busca consolo nos braços de Bahar (Özge Özpirinçci). Com uma dor profunda pela perda, Bahar acolhe a irmã e promete que dali para frente não brigará mais com a jovem e, aconteça o que acontecer, vai estar perto dela, já que é isso que Hatice gostaria.

Arif (Feyyaz Duman) sofre ainda mais e chora, desconsolado, culpando-se pela tragédia. Kismet (Tuğçe Altuğ) tenta convencer o irmão de que foi um acidente, mas ele reluta e afirma que era ele quem deveria ter morrido.

Ainda neste capítulo, Emre comunica à Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) que pretende pedir a guarda de Arda (Kerem Yozgatli) para que o garoto passe a viver na cidade e tenha um atendimento melhor para seu caso.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Fãs lamentam morte de Hatice:

