Em Força de Mulher, Bahar se apavora ao ver Cem na alfaiataria de Enver Ainda no capítulo desta terça (20), Bersan chega com o cabelo todo picotado na casa de Ceyda e afirma que elas estão em perigo Novidades|Do R7 20/05/2025 - 16h45 (Atualizado em 20/05/2025 - 16h45 )

Bahar se apavora ao ver Cem na alfaiataria de Enver Divulgação/RECORD

Nesta terça (20), às 21h, em Força de Mulher: Bahar (Özge Özpirinçci) volta ao prédio onde ela e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) deixaram as panelas na noite anterior.

A filha da senhora abre a porta, Bahar fica sem jeito e tenta fugir, mas é impedida pela cuidadora. Elas discutem e a protagonista ameaça a jovem, que enfim indica onde estão as panelas.

Mais tarde, a jovem se apavora ao ver Cem (Hakan Kurtas) na alfaiataria com Enver (Şerif Erol). Ela tenta disfarçar e sai às pressas com as crianças.

Enquanto isso, Ceyda vai com Arda para a casa de Fazilet (Hümeyra) e a escritora não gosta. Já Raif (Sinan Helvacı) se encanta pelo garoto.

Bahar fica tensa ao ver que as panelas de Cem estão queimadas.

Raif e Fazilet discutem, e Ceyda joga verdades na cara da mãe e do filho.

Bersan (Sahra Şaş) chega com o cabelo todo picotado na casa de Ceyda e afirma que elas podem ser mortas.

Mais tarde, Bahar discute no meio da rua com a mãe de uma aluna da nova escola de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil).

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Trapalhadas e comentários sinceros: veja momentos divertidos de Ceyda na casa de Fazilet e Raif

share Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) começou a trabalhar na casa de Fazilet (Hümeyra) e Raif (Sinan Helvaci) em Força de Mulher e tem divertido o público com comentários sinceros e seu jeito atrapalhado. Aos poucos, a personagem tem conquistado a escritora e o filho dela, mas já causou várias situações engraçadas. A seguir, relembre algumas delas! Reprodução/RECORD