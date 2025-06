Em Força de Mulher, Ceyda fica arrasada com a ideia de perder Arda Ainda no capítulo desta quarta (18), Bahar confessa a Arif que tem um sonho que o envolve Novidades|Do R7 18/06/2025 - 18h30 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ceyda descobre que audiência de Arda está próxima Divulgação/RECORD

No capítulo de Força de Mulher desta quarta (18), Kismet (Tuğçe Altuğ) tenta se aproximar de Satilmis (Metehan Parilti) e o garotinho faz perguntas que despertam tristes lembranças na advogada.

Bahar (Özge Özpirinçci) confessa a Arif (Feyyaz Duman) que tem um sonho que o envolve e deixa o rapaz surpreso.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) pede que Enver (Şerif Erol) desça para que todos possam abrir os presentes juntos. Sozinha, Sirin (Seray Kaya) surta e pragueja contra toda a família.

As crianças ficam entusiasmadas com os presentes e Ceyda fica em choque ao ver o que Raif (Sinan Helvacı) lhe deu. Enver se comove com o presente de Sirin e lamenta não conseguir cuidar da filha.

‌



Ceyda vai à casa de Fazilet (Hümeyra) e deixa Raif arrasado ao devolver o presente que ele lhe deu. Fazilet questiona o filho.

Enver dá uma quantia em dinheiro para Arif pagar a oficina de costura.

‌



Ceyda desabafa com Bahar e acha que Raif está brincando com ela.

Arif conta para Bahar sobre a audiência pela guarda de Arda (Kerem Yozgatlı) e pede que ela converse com Ceyda sobre o assunto.

‌



Ceyda e Bahar assistem a um filme juntas e choram, emocionadas com a história. Arif chega e acha que Bahar já contou sobre a audiência que pode tirar Arda de Ceyda e acaba dando um fora. A cantora fica arrasada com a notícia.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Veja provas de que Bahar e Arif têm grandes chances de ficarem juntos

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Bahar (Özge Özpirinçci) e Arif (Feyyaz Duman) se reaproximaram para a alegria dos fãs que torcem pelo casal em Força de Mulher. Os dois apareceram juntos em vários momentos e quase se beijaram em um dos capítulos da novela. Será que finalmente eles vão ficar juntos? Veja tudo o que aconteceu! Reprodução/RECORD