Em Força de Mulher, Doruk e Nisan rejeitam a nova família do pai No capítulo desta segunda (10), após o momento constrangedor, Sarp recebe a notícia da morte de Yeliz, mas prefere esconder o fato de Bahar Novidades|Do R7 10/02/2025 - 12h00 (Atualizado em 10/02/2025 - 12h00 )

Doruk e Nisan se revoltam com a presença da nova família do pai Divulgação/RECORD

Surpresa amarga no capítulo desta segunda (10), de Força de Mulher! Doruk (Ali Semi Sefil) e Nisan (Kübra Süzgün) ficam em choque e se revoltam com a presença da nova família do pai. Sarp (Caner Cindoruk) fica furioso ao ver a esposa e os gêmeos chegando à casa onde ele está com Bahar (Özge Özpirinçci) e os filhos. Mais tarde, Sarp é informado que Yeliz (Ayça Erturan) foi morta, mas omite o fato de Bahar.

Seguindo orientações de Sarp, Leila, a babá dos gêmeos, liga para Enver (Şerif Erol). Bahar fica frente a frente com Piril (Ahu Yağtu), em um clima de muita tensão, mas a mãe de Nisan e Doruk tem uma reação surpreendente. Sarp tenta se explicar com Bahar, mas ela é ríspida e dá um tapa na cara do ex-marido.

E mais! Ainda furioso, Arif (Feyyaz Duman) tenta acertar contas com o pai e descobre por que ele armou para tirá-lo do prédio na noite em que os homens de Nezir (Hakan Karahan) invadiram o local. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) volta ao apartamento de Bahar e, perturbada, começa a limpar as manchas de sangue da tragédia que ocorreu ali.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Fãs de Força de Mulher sofrem com a morte da Yeliz:

share A morte da Yeliz (Ayça Erturan) chocou o público e abalou os personagens de Força de Mulher. Durante o ataque de Nezir (Hakan Karahan) ao apartamento de Bahar (Özge Özpirinçci), a jovem levou um tiro e não resistiu. No Twitter X, os internautas lamentaram a perda de uma personagem tão querida para a trama! Reprodução/RECORD