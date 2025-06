Em Força de Mulher, Emre pede para Ceyda cuidar dos dois filhos e a deixa insegura Ainda nesta sexta-feira (6), Fazilet diz que nunca vai perdoar Ceyda por ter usado Raif para conseguir as joias Novidades|Do R7 06/06/2025 - 18h04 (Atualizado em 06/06/2025 - 18h04 ) twitter

Ceyda cuida de Satilmis e Arda em Força de Mulher Divulgação/RECORD

Nesta sexta-feira (6) em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) vê Emre (Ahmet Rıfat Şungar) e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) discutindo e acaba se comprometendo a cuidar de Satilmis (Mehetan Parilti). Arda (Kerem Yozgatli) fica inseguro com a presença do “novo” irmão e Ceyda não sabe como lidar com o pequeno.

Voltando para casa, Kismet (Tuğçe Altuğ) é perseguida por Cem (Hakan Kurtas). Ele a aborda e sugere que irá colocar Bahar em mais uma missão criminosa. A advogada fica furiosa com a ideia e exige que ele fique longe da protagonista e dos filhos dela.

Ceyda fica feliz ao ver, pela primeira vez, seus dois filhos dormindo juntos.

Raif (Sinan Helvacı) não se conforma com o fato de Ceyda não estar mais trabalhando na casa dele. Fazilet (Hümeyra) coloca os brincos que recuperou no porta-joias e o filho acaba percebendo. Eles discutem, e a escritora afirma que “nunca vai perdoar” Ceyda por ter usado o rapaz para conseguir as peças.

‌



Durante um jantar, Sirin (Seray Kaya) conta para Enver (Şerif Erol) e Arif (Feyyaz Duman) que Bahar e Ceyda venderam a joia de Fazilet.

O pai biológico de Arda chega de surpresa para tentar levar o menino. O clima fica tenso, Enver aparece com uma arma e, descontrolado, começa a ameaçar todos.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Panelas, crime e muita confusão: entenda como Bahar, Ceyda e Bersan foram parar nas mãos de Cem

