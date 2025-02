Em Força de Mulher, Munir pode impedir que Nezir sequestre Bahar e os filhos dela Ainda no capítulo desta segunda (3), Ceyda revela que o dono da cafeteria é pai de seu filho Novidades|Do R7 03/02/2025 - 18h17 (Atualizado em 03/02/2025 - 18h17 ) twitter

Munir explica para Suat que os homens de Nezir vão sequestrar Bahar e as crianças Divulgação/RECORD

Na noite desta segunda-feira (3) em Força de Mulher, Munir explica para Suat (Gazanfer Ündüz) que os homens de Nezir (Hakan Karahan) vão sequestrar Bahar (Özge Özpirinçci) e as crianças.

Suat ordena que ele não conte nada sobre isso para Sarp (Caner Cindoruk). O capanga esconde do empresário o plano do sequestro, mas fica incomodado ao ser questionado: “Quer me contar alguma coisa? Estou com a impressão de que você está incomodado com alguma coisa”, diz Sarp.

No mesmo capítulo, Bahar conta que conseguiu um emprego na cafeteria. Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) confessa para a amiga que o dono do estabelecimento é pai de seu filho. Yeliz (Ayça Erturan) se atrapalha em seu primeiro dia de serviço na loja. Bahar diz para Arif (Feyyaz Duman) que ligou para Sarp.

Arif se oferece para cuidar dela e das crianças, e sugere que eles se mudem para outra cidade. Ceyda conta para Bahar como foi sua história com Emre (Ahmet Rıfat Şungar). Bahar chega para seu primeiro dia de trabalho na cafeteria.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Excepcionalmente às quartas-feiras, a novela é exibida mais cedo, às 20h40. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

