Em Força de Mulher, Sarp perde a cabeça e parte para cima de Suat Ainda no capítulo desta segunda (17), Munir tenta acalmar os ânimos no cativeiro e, mesmo machucado, separa a briga dos dois; saiba mais Novidades|Do R7 17/03/2025 - 19h01 (Atualizado em 17/03/2025 - 19h01 )

Sarp tem um ataque de fúria e parte para cima de Suat, cheio de raiva Divulgação/RECORD

No capítulo desta segunda (17) de Força de Mulher, depois de ser colocado no cativeiro junto com Sarp (Caner Cindoruk) e Munir (Caner Çandarlı), Suat (Gazanfer Ündüz) se preocupa com Piril (Ahu Yağtu) e os netos gêmeos, mas Munir acalma o patrão. Ao escutar a conversa, Sarp chega à conclusão de que o sogro foi quem revelou para Nezir (Hakan Karahan) onde ele, Bahar (Özge Özpirinçci) e os filhos estavam escondidos.

O empresário tem um ataque de fúria e parte para cima de Suat, cheio de raiva. Mesmo machucado, Munir tenta acalmar os ânimos e separa a briga dos dois. Os três, então, sentam para conversar e tentam entender o que Nezir fará com eles dali para frente.

Também no capítulo de hoje, Emre (Ahmet Rifat Şungar) vê Sirin (Seray Kaya) chegando na cafeteira e percebe que ela está chateada com ele. Para tentar se desculpar, ele convida a jovem para um jantar.

A pedido de Hatice (Bennu Yıldırımlar), Enver (Şerif Erol) pede demissão da quitanda, e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) conversar com o ex-alfaiate sobre a ideia de um novo trabalho para ele.

Força de Mulher vai ao ar de segunda a sexta-feira, logo após o Jornal da Record

