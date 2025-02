Em Força de Mulher, Sarp procura Sirin e exige que a jovem apague as fotos comprometedoras Ainda no capítulo desta quarta (22), Jale descobre que foi injusta com Ceyda após Bora contar o que aconteceu Novidades|Do R7 22/01/2025 - 16h23 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h23 ) twitter

Sarp vai até a casa dos pais de Bahar para tentar confrontar Sirin Divulgação/RECORD

Na noite desta quarta-feira (22), em Força de Mulher, Sarp (Caner Cindoruk) vai até a casa dos pais de Bahar (Özge Özpirinçci) para tentar confrontar Sirin (Seray Kaya) e exigir que ela apague as fotos que fez com os dois. “Eu só vou embora daqui quando você apagar todas as fotos que fez”, grita Sarp.

Enver (Şerif Erol) diz para ele que as fotografias em que eles aparecem em situação comprometedora não existem mais. O alfaiate conta que Piril (Ahu Yağtu) esteve lá e mostrou para eles. O empresário fica irado com Sirin e quer saber se ela contou para os pais e para Piril sob que condições tirou aquelas fotos, e a chantagem que fez com ele.

E mais: Jale (Ece Özdikici) descobre que foi injusta com Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) após Bora (Demir Beyitoğlu) contar o que aconteceu. Bahar conversa com Arif (Feyyaz Duman) e chora muito ao se sentir culpada por tudo o que aconteceu com ele. Yeliz (Ayça Erturan) revela para Bahar que foi Sarp quem levou Sirin para o hospital para fazer o transplante. Ela é tomada por um ataque de fúria, deixando a amiga assustada.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

