Em Força de Mulher, Sarp se entrega para salvar a família Ainda no capítulo desta segunda (10), Hatice chora angustiada pela falta de notícias de Bahar e as crianças; saiba mais Novidades|Do R7 10/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h45 )

Sarp decide se entregar a Nezir em troca da liberdade de sua família Divulgação/RECORD

No capítulo desta segunda-feira (10), em Força de Mulher, a tensão aumenta! Os seguranças de Suat (Gazanfer Ündüz) localizam o carro de Sarp (Caner Cindoruk) capotado. Mais tarde, ele é encontrado em casa, gravemente ferido. No hospital, Munir (Caner Çandarlı) revela que Piril (Ahu Yağtu), Bahar (Özge Özpirinçci) e as crianças foram sequestrados.

Diante da situação, Sarp decide se entregar a Nezir (Hakan Karahan) em troca da liberdade da família. Da janela, Bahar vê Sarp chegando à casa de Nezir. Ela tenta conter seus impulsos ao presenciar o magnata apontando uma arma para a cabeça dele, mas seus filhos percebem sua inquietação.

Enquanto isso, Idil (Busra İl) engana Sirin (Seray Kaya) ao enviar uma mensagem fingindo ser Emre (Ahmet Rifat Şungar). Após a brincadeira, elas se unem para tentar recuperar os diamantes vendidos. Enver (Şerif Erol) tenta confortar Hatice (Bennu Yıldırımlar), que chora angustiada pela falta de notícias de Bahar e das crianças.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Na noite desta segunda (10), excepcionalmente, a obra é exibida em um horário especial, às 20h30, logo o após Jornal da Record. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.