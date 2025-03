Em Força de Mulher, Sarp sofre com a falta dos gêmeos e Nisan e Doruk o consolam Ainda no capítulo desta segunda (3), Hatice repreende Sirin por ter enganado o dono da loja de tecidos Novidades|Do R7 03/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 03/03/2025 - 11h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Sarp é consolado por Nisan e Doruk Divulgação/RECORD

No capítulo desta segunda (3), de Força de Mulher, Sarp (Caner Cindoruk) fica arrasado com a partida dos gêmeos, mas recebe o carinho de Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil), que tentam consolá-lo. Sirin (Seray Kaya) descobre que Enver (Şerif Erol) mentiu sobre o seu trabalho na clínica. Enquanto isso, Idil (Büşra İl)recoloca a pulseira de Sirin no lugar onde a encontrou.

Retornando ao hotel acompanhada dos filhos, Piril (Ahu Yagtu) relembra a situação em que Bahar (Özge Özpirinçci) implorou para ser levada embora daquela casa.

Nezir (Hakan Karahan), atento, escuta a conversa entre Piril e Munir (Caner Çandarlı) e ordena que seus homens localizem a casa de campo onde Sarp está escondido. Enquanto isso, Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Emre (Ahmet Rıfat Şungar) saem para jantar e trocam confidências.

Por fim, Hatice (Bennu Yıldırımlar) repreende Sirin com dureza, confrontando a filha sobre sua última confusão na loja de tecidos.

‌



Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Confira também:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A conversa entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci) era uma das sequências mais esperadas pelo público de Força de Mulher. Finalmente a protagonista descobriu toda a verdade sobre o acidente na balsa que fez o pai de seus filhos ser dado como morto por anos. A seguir, veja tudo o que Sarp revelou para Bahar! Reprodução/RECORD