Em Força de Mulher, Sirin se prejudica com seu próprio plano para chamar a atenção de Arif Ainda no capítulo desta quinta (29), Ceyda diz para Bahar que o vizinho ainda a ama Novidades|Do R7 29/05/2025 - 17h13 (Atualizado em 29/05/2025 - 17h13 )

Sirin entra em apuros em Força de Mulher Divulgação/RECORD

No capítulo desta quinta (29) em Força de Mulher, ao sair do café, Sirin (Seray Kaya) coloca seu plano para chamar a atenção de Arif (Feyyaz Duman) em execução e aguarda até que ele encerre o expediente e saia do estabelecimento. Conforme o combinado, os homens que estão na rua esperam para fazer o que a moça pediu, mas exageram e a deixam machucada, além de levarem todo seu dinheiro.

E mais: sem saída, Bahar (Özge Özpirinçci) perde a cabeça e pressiona o pai de Cem (Hakan Kurtas) para que ele conte logo onde está o tal pacote.

Enver (Şerif Erol) se assusta ao ver Sirin machucada após o assalto. Ele chama Bahar para ajudar a cuidar dos ferimentos de Sirin e ela acha que foram os homens de Cem que atacaram a irmã. Sirin culpa Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) e Bahar pelo o que aconteceu.

Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) ficam espantados ao perceberem o que Arda foi capaz de fazer.

Enquanto isso, Arif dá dinheiro pelo casaco de Bahar que foi roubado, mas o bandido se nega a entregar a peça de roupa e ainda o ameaça com uma faca. Mais tarde, Ceyda diz para Bahar que Arif ainda a ama.

Ceyda, Bahar e Bersan (Sahra Şaş) avisam Cem que estão com o pacote e ele marca um lugar para a entrega.

Enver diz para Sirin que surgiu um comprador para o terreno da casa em que moravam, e que Bahar também tem direito na venda, o que deixa a jovem irada.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

