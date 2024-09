Em Força de Mulher, Sirin se revolta e ameaça sair de casa

Sono da beleza

“Agora estamos na nossa mansão e você vai acordar”, é assim que Bahar (Özge Özpirinçci) começa a contar para os filhos sobre o momento em que, ao lado de Sarp (Caner Cindoruk), imaginou como seria uma vida de riqueza do casal. No primeiro momento, os dois acordam muito bem arrumados e maquiados. Questionada, Bahar brinca: “Pessoas com dinheiro dormem assim. Você nunca viu televisão na vida?”