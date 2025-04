Emoção de Bahar e climão com Sarp surpreendem fãs de Força de Mulher Volta da família para casa de Hatice comoveu o público da novela turca Novidades|Do R7 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

Presença de Sarp gera climão na volta de Bahar Reprodução/RECORD

Em Força de Mulher, Bahar (Özge Özpirinçci) e os filhos foram liberados por Nezir (Hakan Karahan). O reencontro com a família na casa de Hatice (Bennu Yildirimlar) foi marcado por muita emoção e um certo climão com o que aconteceria com Sarp (Caner Cindoruk).

Após o desespero de Nisan, Bahar aceitou que Sarp ficasse com eles, mas sem dormir no mesmo quarto.

Nas redes sociais, o público ficou comovido com a nova fase da família e defendeu Sarp após o constrangimento com Sirin (Seray Kaya).

“Coitado do Sarp, quanto sofrimento e rejeição onde ele não teve culpa de nada. Quanta injustiça”, se indignou uma fã”. Já outra aproveitou para elogiar o intérprete do marido de Bahar: “Caner (Sarp) tão bom ator que mostra o desprezo pela Sirin só no olhar, o outro nunca conseguiria”.

Confira:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Sete provas de que Enver e Hatice formam um casal inspirador:

