Emre exige explicações de Ceyda e diz que vai tentar encontrar o filho biológico No capítulo de Força de Mulher desta segunda (19), Arif fica intrigado ao saber que Kismet está namorando Novidades|Do R7 19/05/2025 - 15h03 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h03 )

Arda surpreende Ceyda no capítulo desta segunda (19) Divulgação/RECORD

Muita emoção no capítulo de Força de Mulher desta segunda (19)! Kismet (Tuğçe Altuğ) conta para Emre (Ahmet Rıfat Şungar) que Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) descobriu que Arda (Kerem Yozgatli) foi trocado na maternidade. Revoltado, ele vai até a casa de Ceyda para cobrar explicações e ainda avisa que vai fazer de tudo para encontrar seu filho biológico. Arda presencia os dois discutindo e reage com agressividade, mas na sequência abraça Ceyda, e a deixa ainda mais emocionada com a situação.

Sirin (Seray Kaya) tortura Arif (Feyyaz Duman) e o faz se sentir cada vez mais culpado pelo acidente que vitimou Hatice (Bennu Yıldırımlar) e Sarp (Caner Cindoruk).

Bahar (Özge Özpirinçci) e Ceyda vão embora do apartamento da senhora, e esquecem de levar as panelas. Elas se desesperam ao concluírem que estavam trabalhando para um cartel de drogas.

Bersan (Sahra Şaş) vai atrás de Ceyda e diz que ela e Bahar precisam devolver as panelas de Cem (Hakan Kurtas). Arif fica intrigado ao saber que Kismet está namorando com Emre.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

share Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) começou a trabalhar na casa de Fazilet (Hümeyra) e Raif (Sinan Helvaci) em Força de Mulher e tem divertido o público com comentários sinceros e seu jeito atrapalhado. Aos poucos, a personagem tem conquistado a escritora e o filho dela, mas já causou várias situações engraçadas. A seguir, relembre algumas delas! Reprodução/RECORD