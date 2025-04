Enver diverte público ao fazer confusão com Bahar e Sarp em Força de Mulher Padrasto da jovem se atrapalha com o tempo em que os dois estão juntos Novidades|Do R7 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

Enver diverte o público ao cometer gafe com Bahar e Sarp Reprodução/RECORD

Um jantar com amigos de Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yildirimlar) teve a maior gafe em Força de Mulher. Ao explicar a relação entre Sarp (Caner Cindoruk) e Bahar (Özge Özpirinçci), o padrasto da jovem se atrapalhou e errou o tempo que os dois estão juntos.

Depois, Hatice chamou atenção do marido sobre o ocorrido, deixando-o confuso com a matemática da complexa situação e arrancando risadas do público nas redes sociais.

“Foi a melhor parte. Ri bastante”, revelou uma fã. Enquanto outra se divertiu: “Tadinho dele. Fofinho demais”.

“O Enver é uma figura”, concluiu a seguidora.

Veja:

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

