Enver prepara um jantar especial à luz de velas para Hatice em Força de Mulher Ainda no capítulo desta quarta (7), Sirin vai à casa de Bahar e leva um bolo para Nisan e Doruk Novidades|Do R7 07/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 16h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enver prepara jantar especial para falecida Hatice Reprodução/RECORD

No capítulo desta quarta-feira (7) de Força de Mulher, Enver (Şerif Erol) continua animado com as “conversas” que tem tido com Hatice (Bennu Yıldırımlar). Certa noite, ele chega em casa carregado de compras e, falando sozinho, avisa que vai preparar um jantar especial para a esposa.

Enquanto isso, Sirin (Seray Kaya) aparece na casa de Bahar (Özge Özpirinçci) levando um bolo para os sobrinhos. Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) ficam felizes com o gesto da tia, e ela decide passar a noite na casa da irmã.

Enver fica ainda mais empolgado quando Bahar liga avisando que Sirin dormirá por lá. Ele então prepara um jantar caprichado: arruma uma mesa para dois, com velas, música e se veste de forma elegante. Ansioso, toma uma bebida enquanto espera que Hatice “chegue” para começarem a jantar.

Acompanhe Força de Mulher de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. Acesse o PlayPlus.com para assistir aos últimos cinco capítulos de graça.

Relembre os melhores momentos de Hatice:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A morte de Hatice (Bennu Yıldırımlar) em Força de Mulher entristeceu os fãs da novela e a dor de perdê-la uniu as personagens mais improváveis da trama, como Bahar (Özge Özpirinçci) e Sirin (Seray Kaya). Depois do acidente de carro, a mulher passou por uma longa cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. A seguir, veja a repercussão do público! Reprodução/RECORD